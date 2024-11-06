Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla Recep Özdemir'e (57) 3 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.