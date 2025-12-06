Balıkesir'de sokakta başından vurulmuş halde bulunan kişi öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sokakta başından vurulmuş halde bulunan Usame Sarı (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak’ta meydana geldi.

Yerde hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan ekipler, yanında silah bulunan Usame Sarı'nın başından vurulduğu tespit etti.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, buradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sarı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve Sarı'nın telefon görüntülerini inceliyor.