Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Marmara ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 41 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 50 kişi yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör, fişek ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 50 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.