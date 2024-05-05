Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde şüphelilerin izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını bilgisi sonucu operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 72 obje, Roma dönemine ait bir mermer heykel başı, bir dedektör, bir endoskopik kamera, kazı malzemesi, 3 litre benzin ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.