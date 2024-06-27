Balıkesir'de tarım alanındaki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde tarım alanında yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 60 personelle çalışma yürüttü.
Yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.