Balıkesir'de tarım alanındaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Güncel 27.06.2024 14:21 Giriş: 27.06.2024 14:21

Güncelleme: 27.06.2024 15:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA