Balıkesir'de tarım arazisinde yangın: 1 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de tarım arazisindeki yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi gözaltına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde biçerdöverle çalışma yapılırken yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.