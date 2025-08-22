Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan A.K. (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat'ın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü A.K. ile C.K, F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.