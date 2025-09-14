Balıkesir'de tur minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Giriş / Abone Ol
  • 14.09.2025 19:13
Kaynak: DHA
Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün şarampole devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kazdağı Milli Parkında meydana geldi. Şoförün kimliği henüz öğrenilemeyen tur minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

