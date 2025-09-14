Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 19:13
  • Giriş: 14.09.2025 19:13
  • Güncelleme: 14.09.2025 19:13
Kaynak: AA
Balıkesir'de tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol