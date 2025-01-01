Balıkesir'de üniversite öğrencisi Melek Pekkara'nın şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Balıkesir’in Melek Pekkara isimli üniversite öğrencisi, yılbaşı kutlamasının ardından rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü.

Manisa’nın Ahmetli ilçesi nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, yeni yıl nedeniyle arkadaşlarıyla eğlenceye katıldı.

Eğlencenin ardından Gönen Şehir Parkı yakınındaki Banyolar Caddesi üzerinde rahatsızlanan Pekkara, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Melek Pekkara’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.