Balıkesir'de uyuşturucu soruşturması: 17 kişi tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 52 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu madde, 83 bin 636 uyuşturucu hap, 331 gram esrar, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca ve 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındakilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 35'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.