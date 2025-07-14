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Balıkesir'de yatılı okulun yanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güncel
  • 14.07.2025 18:11
  • Giriş: 14.07.2025 18:11
  • Güncelleme: 14.07.2025 18:11
Kaynak: AA
Balıkesir'de yatılı okulun yanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, helikopter ve 2 uçağın da desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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