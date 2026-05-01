Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 36 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 30 kişiden 16'sının Bandırma 17 Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 9'unun Bandırma'da özel bir hastaneye, 1’inin Karacabey Devlet Hastanesi’ne, 4'ünün de Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, konuya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.