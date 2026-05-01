Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Külefli Kavşağı’nda meydana gelen kazanın ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.