Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde İzmir–Eskişehir seferini yapan yolcu treninin demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan 79 yaşındaki Halil Çelik’e çarpması sonucu Çelik hayatını kaybetti.

Güncel
  • 25.12.2025 10:45
  • Giriş: 25.12.2025 10:45
  • Güncelleme: 25.12.2025 10:50
Kaynak: AA
Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan Halil Çelik'e (79), çarptı.

Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çelik'in cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol