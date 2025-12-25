Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde İzmir–Eskişehir seferini yapan yolcu treninin demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan 79 yaşındaki Halil Çelik’e çarpması sonucu Çelik hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan Halil Çelik'e (79), çarptı.
Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çelik'in cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.