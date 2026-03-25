Balıkesir'de yurttaşlar İsmail Arı için biraraya geldi

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler, Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlenen eylemlerle büyüyor. Balıkesir’de bir araya gelen yurttaşlar, basın özgürlüğüne yönelik baskıların son bulmasını ve Arı’nın serbest bırakılmasını istedi.

ALTINOLUK VE BURHANİYE’DE BULUŞMA

Balıkesir’in Altınoluk ilçesinde dün BirGün Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla düzenlenen eylemde yurttaşlar bir araya geldi.

Bugün ise Burhaniye’de SOL Parti’nin çağrısıyla gerçekleştirilen buluşmada onlarca kişi, İsmail Arı için dayanışma mesajı verdi.

Eylemlerde, gazetecilere yönelik baskıların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Arı’nın serbest bırakılması talebi yinelendi.

ORTAK AÇIKLAMA OKUNDU

Her iki eylemde de okunan ortak basın açıklamasında, gazetecilik faaliyetlerinin suç sayılamayacağına dikkat çekilerek, ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelere son verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Gazetecilik suç değildir” vurgusu öne çıkarken, kamuoyunun haber alma hakkının da bu tür uygulamalarla zedelendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın emekçileri,

Bugün burada, arkadaşımız İsmail Arı’ya yönelik hukuksuz gözaltıya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık.

Tüm itirazlarımıza rağmen, “Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi” yok denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha mesleğimizi hedef aldı. Haberden bir kez daha “suç” oluşturdu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir.

Muhabirimiz İsmail Arı, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla önce Tokat’ta ailesiyle bayramlaşırken gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi. Ankara’da apar topar eski paylaşımları, haberleri dosyaya eklendi. Savcı ifadesini bile almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, her çağırdığında ifadeye gelen İsmail Arı’yı tutuklayıp cezaevine gönderdi.

Arı’nın tutuklanması kabul edilemez. Bu tutuklamalar, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır.

Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceğiz.

Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: “Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.”

Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir.

BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Bizler, bu gazetenin çalışanları olarak, yalnızca haber yapmıyoruz; halkın bilme hakkını savunuyoruz.

İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur.

İsmail yolsuzluk dosyası haberleri yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in tutuklanmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi…

Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz.

BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı ve her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır.

İsmail tutuklanmadan önce okurlarına, dostlarına gönderdiği mesajda şunları söylemişti. “Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun” demişti. Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler meslektaşları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin.

BirGün çalışanları olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı bizi bildiğimiz yoldan döndüremez.

Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Meslektaşımız İsmail Arı’yı serbest bırakın.

Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır: Haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin.

Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız. Susmayacağız, yazmaya devam edeceğiz.

İsmail Arı’ya özgürlük! Gazetecilik suç değildir!"