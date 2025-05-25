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Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 16:07
  • Giriş: 25.05.2025 16:07
  • Güncelleme: 25.05.2025 16:07
Kaynak: AA
Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zincir üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın krom kaplama ünitesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

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