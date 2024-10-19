Balıkesir'deki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Balikesir İl sınırları içerisnde bulunan bazı taşnmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Altın, gümüş ve bakır madenlerinin üretiminin devam edebilmesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökyazı ve Altıeylül ilçesine bağlı Sarıalan mahallelerindeki 10 alan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırılan alanlara ait ada ve parsel numaraları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında paylaşıldı.