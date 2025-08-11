Giriş / Abone Ol
Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı

Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından karot numunesi alındı.

Güncel
  • 11.08.2025 13:57
  • Giriş: 11.08.2025 13:57
  • Güncelleme: 11.08.2025 13:59
Kaynak: AA
Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince karot numunesi alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı.

Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

