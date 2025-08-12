Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı binanın enkazı kaldırıldı.

​​​​​​​Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığı'n karşısında bulunan ve depremde yıkılan 4 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.

MOLOZLAR HAFRİYAT ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Enkaz ve çevresinden kaldırılan molozların, Sındırgı Belediyesine ait kum ocağındaki hafriyat alanına döküldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.