Balıkesir'deki depremin ardından 786 artçı sarsıntı yaşandı
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısının 17 olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir" ifadeleri kullanıldı.
➡️ 10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra,— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2025
- 12 Ağustos saat 09:00 itibarıyla 786 adet artçı deprem meydana gelmiştir.
- Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 17’dir. pic.twitter.com/0MQBSizvDE