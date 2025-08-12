Giriş / Abone Ol
Balıkesir'deki depremin ardından 786 artçı sarsıntı yaşandı

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısının 17 olduğunu bildirdi.

  • 12.08.2025 10:12
  • Giriş: 12.08.2025 10:12
  • Güncelleme: 12.08.2025 10:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir" ifadeleri kullanıldı.

