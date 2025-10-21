Balıkesir'deki firari hükümlünün bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik işlediği cinayetler hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbettikten sonra 1 kişiyi daha öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Sonunda bir yere sıkıştırılan Emlik, çatışmada öldürülmüştü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Mustafa Emlik'in, evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Olcay Özdemir’i de öldürdüğünü yazdı.

Saymaz, Mustafa Emlik'in öldürüğü kişi sayısının böylece 3'e yükseldiğini ifade etti.

Katil Emlik'in açık cezaevine teslim olmayıp kaçtıktan sonra ailesinin yaşadığı Edremit’e döndüğünü aktaran Saymaz, "Dört ay boyunca bir şirkette çalışmış. Nasıl olur da kendi ilçesinde ve ailesinin çevresinde aranmaz? Yaraladığı iki kişiden biri, aşık olduğu ve olumsuz yanıt aldığı kadının ağabeyi ve eski sevgilisiymiş" bilgisini paylaştı.

Balıkesir’deki vahşette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Katil Mustafa Emlik, açık cezaevine teslim olmayıp kaçtıktan sonra ailesinin yaşadığı Edremit’e dönmüş. Dört ay boyunca bir şirkette çalışmış. Nasıl olur da kendi ilçesinde ve ailesinin çevresinde aranmaz?

Yaraladığı iki… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 21, 2025

AA'nın aktardığına göre, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Özdemir'in cansız bedenine ulaşmıştı.

HAVAYA ATEŞ AÇIP GENÇLERİ KORKUTMUŞ

Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mustafa Emlik'in gasbettiği 46 AHZ 090 plakalı otomobille halı sahanın kenarına gelmesi yer alıyor.

Burada bir süre bekleyen Emlik'in havaya ateş açmasının ardından halı sahada futbol oynayan gençlerin korkuyla kaçıştığı görülüyor.