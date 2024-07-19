Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangını 20 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili gözaltına alınan Vacip A. "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan tutuklandı.

Balıkesir Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangını yaklaşık 20 saatlik müdahalenin ardından bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Altıeylül İlçesi kırsal Paşaköy Mahallesi'ndeki bir tarlada, dün saat 14.00 sıralarında makine ile saman balyalama sırasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlardan 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 TOMA ve yaklaşık 380 personel bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, alevlerin ilerlediği kırsal İnkaya Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Buradaki 92 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Arazide başlayarak ormana sıçrayan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Dün ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi kırsalında bulunan bir tarlada başlayıp ormana sıçrayan ve bugün söndürülen yangına ilişkin çalışma yürüten jandarma ekipleri, yangının balya makinesinden çıktığını tespit etti.

Yapılan araştırma sonucu bölgeden kaçtığı öne sürülen balya makinası sahibi Vacip A, (43) ile yangın bölgesinde bulunan Zekeriya A. ve tarla sahibi Eren G. gözaltına alındı.

Zekeriya A. ve Eren G, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vacip A. ise çıkarıldığı hakimlikçe "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan tutuklandı.