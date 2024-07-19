Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar ikinci gününde de sürüyor. Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken; 1 şüphelinin işlemlerinin devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor. Alevlere, karadan müdahale sürüyor.

Altıeylül İlçesi kırsal Paşaköy Mahallesi'ndeki bir tarlada, dün saat 14.00 sıralarında makine ile saman balyalama sırasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlardan 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 TOMA ve yaklaşık 380 personel bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, alevlerin ilerlediği kırsal İnkaya Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Buradaki 92 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hava kararmadan yangın kısmen kontrol altına alınırken, bazı bölümlerde soğutma çalışmasına başlandı. Gece uçak ve helikopterler uçmazken, alevlere sadece karadan müdahale edildi.

Bu arada yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.