Balıkesir'deki orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.
Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında arazide çıkan yangın, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye son verildi.
Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.