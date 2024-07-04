Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'deki orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çevre
  • 04.07.2024 10:11
  • Giriş: 04.07.2024 10:11
  • Güncelleme: 04.07.2024 10:16
Kaynak: DHA
Balıkesir'deki orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı
Fotoğraflar: DHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.

Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında arazide çıkan yangın, ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye son verildi.

Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

BirGün'e Abone Ol