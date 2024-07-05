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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan edilen müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 05.07.2024 17:18
  • Giriş: 05.07.2024 17:18
  • Güncelleme: 05.07.2024 18:40
Kaynak: AA
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Yangın genel olarak kontrol altına alındı.

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