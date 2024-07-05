Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan edilen müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı.

Güncel 05.07.2024 17:18 Giriş: 05.07.2024 17:18

Güncelleme: 05.07.2024 18:40 Kaynak: AA

A- A A+