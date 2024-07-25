Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.