Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Güncel 25.07.2024 13:27 Giriş: 25.07.2024 13:27

Güncelleme: 25.07.2024 17:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA