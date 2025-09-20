Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Güncel
  • 20.09.2025 15:00
  • Giriş: 20.09.2025 15:00
  • Güncelleme: 20.09.2025 16:28
Kaynak: AA
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol