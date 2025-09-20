Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'de Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.