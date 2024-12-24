Balıkesir'deki patlama: 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir."

Balıkesir ilimizin Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma çok yönlü ve… https://t.co/YhBatnSfM2