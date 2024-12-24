Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'deki patlama: 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi

Balıkesir'deki patlamayla ilgili 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 24.12.2024 12:38
  • Giriş: 24.12.2024 12:38
  • Güncelleme: 24.12.2024 12:41
Kaynak: AA
Balıkesir'deki patlama: 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir."

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Balıkesirde patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 can kaybı, 5 yaralı
Balıkesirde patlamanın meydana geldiği fabrikanın ortağı Kalyon ailesi!
BirGün'e Abone Ol