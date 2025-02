Balıkesir'den gençlere yeni destek: Genç Yakın Kart uygulaması başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde SÖZ10’da programı kapsamında kentte eğitim gören üniversiteli öğrencilerle buluştu. Akın, kendisine yöneltilen yurt, ulaşım, gıda, burs, güvenlik, konser, altyapı gibi konularda tüm istek, sorun ve talepleri tek tek yanıtladı.

Programda gençler, kendilerinin kentte vakit geçirebilecekleri ve sosyalleşecekleri alanların yetersizliğinden yakınırken Akın’dan On On kafelerin sayısının arttırmasını talep etti. Üniversitelerin öğrenci kulüplerine destek isteyen öğrenciler, yakın zamanda kendilerine sağlanan YKS ücretlerine yönelik destekten dolayı da teşekkürlerini iletti.

Akın, kentte yaşayan gençlere eğitimden ulaşıma, beslenmeden barınmaya kadar pek çok alanda destek sunacak “Genç Yakın Kart"ı hayata geçireceklerini söyledi. İnsan onurunu kırmadan, sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımların vatandaşlara ulaştırıldığını söyleyen Akın, “İhtiyaç sahibi kardeşlerimize bir şekilde ulaşıyoruz. Gençlerin umudunu kaybetmemesi lazım. İhtiyaçlarını karşılamakta kolaylıklar sağlanmalı. Yeni bir çalışmamız daha başlıyor. Bizim Genç Yakın Kart adı altında başlıyor. Orada da sağ elin verdiğini sol el görmeden genç kardeşlerimiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek" dedi.

Öğrencilerin en fazla yaşadığı sorunların başında barınma konusunun geldiğini ifade eden gençler, Akın’dan Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci yurdu açmasını istedi. Konuyla ilgili Akın, “Bizim yurtlara ihtiyacımız var. Çok doğru. Biz, bununla ilgili atağa geçtik. Hatta yurt yapılacak bazı yerleri kiralamaya başladık. Bu konuda hızla ilerliyoruz" dedi. Başta Karesi ve Alteylül, ilerleyen süreçte de ihtiyaç doğrultusunda diğer ilçelerde Büyükşehir Belediyesine ait kurs merkezleri açacaklarını duyuran Akın, bu merkezlerde atanamayan öğretmenlerin istihdam edileceğini söyledi.

ON ON KAFELERİN SAYISI 17’YE ÇIKTI

Hayat pahalılığının derinden etkisini gösterdiği bu dönemde On On Kafeler’de yurttaşları ekonomik ve kaliteli kahve ile buluşturduklarını belirten Akın, “Bu önceki dönemde başladı. Biz 7 şube ile teslim aldık. Şu an 16 oldu. Hatta 17. şubeyi açtık. Daha da açmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bizim kendi markamız. Adı da tadı da bizden. On numaralı şehrin on numaralı kahvesi. Ürünleri de çok kaliteli. Bütün ilçelerimize yayacağız. Gençlerimiz gittiği zaman daha ekonomik koşullarda sosyalleşsin. Onların hak ettiklerini iade etmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu. Öğrencilere, On On kahve ikram edildi. Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde bulunan On On Kafenin kapasitesinin arttırılmasını istedi.

Akın, Büyükşehir bütçesinden gençlere yönelik yatırımlarla ilgili ayrılan bütçenin 510 milyon TL olduğunu söyledi. Balıkesir Üniversitesi içerisinde bulunan sokak hayvanlarının beslenmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden destek isteyen bir öğrencinin talebine dair Akın, üniversitede içerisinde yaşayan can dostların bakımını üstlendi. Üniversite topluluklarına bütçe ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruya Akın, “Tasarruf tedbirleri var. Tasarruf yapmamız gereken çok konu var. Ama eğitimde tasarruf olmaz. Tasarruf tedbirleri kapsamında servisleri iptal ettiler. Ertesi gün otobüs koyduk. 2025 yılı içerisinde protokoller çerçevesinde gereken desteği veririz. Bu üniversite toplulukları çok önemli" diye cevaplandırdı.