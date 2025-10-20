Balıkesir'i kana bulayan saldırgan, halı sahada da ateş etmiş: Panik anı kamerada

Balıkesir’in Edremit ilçesinde firari cinayet hükümlüsü Mustafa Emlik’in gerçekleştirdiği silahlı saldırılar gündemdeki yerini koruyor.

2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'in (36) çatışmaya girmeden kısa bir süre önce bir halı sahada maç yapan gençlere hakaretler savurduğu ve havaya ateş ettiği ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin ardından gençlerin panikle sahadan dışarıya çıkmaları yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

29 Haziran’da cezaevinden firar eden ve yaklaşık 4 aydır “bulunamayan” Mustafa Emlik adlı şahıs, 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı.

19 Ekim’de yaşanan olayın sonunda kendisi de çatışmada öldürülen 36 yaşındaki Emlik, önce gece 23.00 sularında uzman çavuş Kemal Ekri’yi öldürüp otomobilini çaldı.

Ardından gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp’i de tabancayla boynundan yaraladı.

Emlik, Akçay Kavşağı’ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca da ateş etti.

Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki avukat Göktuğ Çalık'ı ateş edip öldürdü, Melih Nergis’i ise yaraladı.

Firari saldırgan daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya adlı kadını tabancayla yaraladı.

Yaşananlar sonrasında polis ekipleri Emlik ile Edremit ilçe merkezinde sıcak temasa girdi. Çatışmada polisler İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı.

Saldırgan Emlik ise 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladıktan sonra vurularak öldürüldü.