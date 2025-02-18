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Balıkesir için 'fırtına' uyarısı

Balıkesir Valiliği, yarından itibaren kentte fırtına beklendiğini bildirerek, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ajans Haberleri
  • 18.02.2025 17:59
  • Giriş: 18.02.2025 17:59
  • Güncelleme: 18.02.2025 17:59
Kaynak: ANKA
Balıkesir için 'fırtına' uyarısı

(BALIKESİR) - Balıkesir Valiliği, yarından itibaren kentte fırtına beklendiğini bildirerek, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir Valiliği, fırtına uyarısında bulundu. Valiliğin X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025 (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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