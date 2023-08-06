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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 06.08.2023 12:49
  • Giriş: 06.08.2023 12:49
  • Güncelleme: 06.08.2023 12:51
Kaynak: AA
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını başladı. 

İlçeye bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 3 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.

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