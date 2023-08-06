Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan buradaki güzel müdahaleyle birlikte yangını kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, yerleşim yerine yakın yerde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını söyledi.

Ekiplerin hızlı müdahalede bulunduğunu belirten Şıldak, şunları söyledi:

"Orman Bölge Müdürümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahaleyle karadan ve havadan başarılı bir mücadele verdiler. Yangın Karakavan Mahallesi'nden Karamanlar Mahallemize doğru bir yayılma gösterdi. Bu alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazi. Toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı meşe ormanlarından oluşan orman arazisi vasfında. Şu an itibarıyla yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 2 uçağın yanı sıra pek çok kara aracımız ve personelimiz katıldı. Karakavak Mahallemiz yerleşim yeri itibarıyla risk altındaydı fakat herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan buradaki güzel müdahaleyle birlikte yangını kontrol altına aldık."

Şıldak, yangında herhangi bir yerleşim yerinin hasar görmediğini ifade ederek, "Hasar gören yerleşim yeri yok. Kısmen tarım alanlarında, bahçelerde kısmi hasarlar var, çok az miktarda. Herhangi konut ya da iş yerinin etkilenmesi söz konusu değil. İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından tarım arazilerinde meydana gelen hasar olan yerlerde gerekli inceleme tespit çalışmaları yapılıp vatandaşlarımıza bu yönde kolaylaştırıcı destekler göndereceğiz." diye konuştu.