Balıkesir İvrindi’de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 8 yaralı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpışarak çift taraflı trafik kazası yaptı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1’i ağır yaralı, 7’si hafif yaralı olmak üzere kurtarılarak, yaralılar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, İvrindi’nin Akçal Mahallesi’nde meydana geldi. İki taraflı trafik kazasında 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1’i ağır yaralı, 7’si yaralı olmak üzere kurtarılarak, yaralılar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.