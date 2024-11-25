Balıkesir Kadın Çalıştayı toplandı: "Kreşler açmaya devam edeceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Balıkesir Kadın Çalıştayı” düzenlendi. Eğitimden sağlığa, aileden iş hayatına kadar hayatın pek çok alanında kadınların yaşadığı sorunların ve bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulduğu çalıştayda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Biz, iktidarın yapamadığını Balıkesir’de yapacağız. Balıkesir’de İstanbul Sözleşmesini hayata geçirmek istiyoruz. Bunun ilk adımının güvenli sokaklar, güvenli Balıkesir olduğunu da biliyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda ‘Durak Yok’ sloganıyla bir uygulama başlattık. Şehir içi ulaşım hatlarımızı kullanan kadınlar akşam belli saatlerden sonra, toplu taşıma araçlarımızdan yalnız standart duraklarda değil, güzergâh üzerinde istedikleri yerde, evlerine en yakın duraklarda inebilecekler. Diğer yandan kadınlara toplumsal yaşamda daha fazla yer açmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için istihdamda kadınlara daha fazla yer vermeye özen gösteriyoruz. Balıkesir, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir kent. Balıkesir'de kuracağımız eğitimli, yetkin ve sertifikalı personellerden oluşan Sosyal Hizmet Kooperatifleriyle hasta ve yaşlı bakımlarına belediye olarak desteklerimizi çok daha fazla artırıyoruz. Bu şekilde daha çok kadın iş gücüne ve sosyal yaşama katılacak. Sağlık turizminde de kadın istihdamına çok önem veriyoruz” dedi.

Çalışan kadınların yararlanacağı ve kadınların sosyal hayatta var olması için kreşleri sonuna kadar açmaya devam edeceklerini belirten Akın, “Burada amacımız çok açık. Kapatılması veya bu konuyla ilgili bir şeyler konuşulmasına da gerek yok. Teşvik edilmesi lazım. Amacımız kadınlara çalışmaları ve toplumsal yaşama katılmaları için olanak sunmak. Kısacası hayatlarını kolaylaştırmak. Evlatlarını emin ellere teslim edip sosyal hayatına rahatça devam edebilmesi ve çalışabilmesi için biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Her ilçede açabildiğimiz kadar kreşi açmak için çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir’in kadınlarını ve annelerini kimse bundan mahrum edemeyecek” diye konuştu.

KADIN İŞİ ERKEK İŞİ AYRIMI YOK

Tarlada kadınların daha çok çalıştığını söyleyen Akın, kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak onlara sağlık hizmeti verildiğini söyledi. BALMEK kurslarında kadınlar için ustalık kursları açtıklarını ifade eden Akın, “Meslekler sadece erkekler için değil. Açtığımız kurslarla erkeklere has görülen mesleklerde artık kadınlarımızın da istihdamının kapısını araladık. 4 Genel Sekreter Yardımcım var. İkisi kadın, ikisi erkek. Bizim için kadın, erkek ayrımı yok, çünkü biz böyle görmedik. Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Biz eşitliğe inanıyoruz. Çünkü bizim için kadın işi erkek işi ayrımı yok” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kadın kooperatiflerini destekleme konusuna çok önem verdiklerini aktaran Akın, şunları söyledi: “Balıkesir’in dört bir yanında üreten kadınlar, emeklerinin karşılığını alacak. Balıkesir Molası adı altında vereceğimiz satış mağazalarında kadınlarımızın el emekleri bereket olup evlerinin bütçesini artırmaya vesile olacaktır. Bu konuda çalışmalar yürüten Eşim Arbil Akın’a da teşekkür etmek istiyorum. Hem verdiği mücadele için hem de yanımızda olduğu için. Çünkü sevgili eşim Arbil, ilçelerimizi ve kadın kooperatiflerimizi diğer ilçe belediye başkanlarımızın eşleriyle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte tek tek geziyor. Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha aktif bir katılım sağlaması için ellerini taşın altına koyuyorlar.”