Balıkesir Kent Konseyi’nden kanserle mücadelede farkındalık paneli

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen "Kanseri Bil, Erken Önle-Yeni Bir Yaşam Tarzı" panelinde, erken teşhisin önemi ve sürecin psikolojik etkileri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kent Konseyi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle "Kanseri Bil, Erken Önle-Yeni Bir Yaşam Tarzı" paneli düzenlendi. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dr. Dilek Yıldırım’ın oturum yöneticiliğini yaptığı panelde; Op. Dr. Tülin Kahveci, Dr. İsmail Engin Uzgören, Psk. Arzu Alparslan ve Dyt. Şeyma Bal konuşmacı olarak yer aldı.

Erken teşhisin önemi vurgulandı

Kadın kanserlerinde erken tanının öneminin anlatıldığı panelde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz uygulanan HPV aşısının koruyucu etkisi, kanser sürecinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi ve sürecin psikolojik boyutu ele alındı. Konuşmacılar, kanserle mücadelede bilinçli olmanın ve düzenli taramaların erken teşhiste hayati rol oynadığını vurguladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panelde, toplumda farkındalık oluşturmanın, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemenin ve erken tanı için düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanın önemine dikkat çekildi.