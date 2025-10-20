Balıkesir Kitap Fuarı’na iki günde 35 bin ziyaretçi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nı ilk iki günde yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Fuarda; Mustafa Balbay, İlker Başbuğ, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Nurullah Genç, Behiç İstanbulluoğlu, İrfan Değirmenci, Mehmet Ali Güller ve Prof. Dr. Ali Demirsoy gibi usta kalemler söyleşilerinin ardından kitaplarını imzaladı. İmza stantlarında kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz aylarda Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı depremleri değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Kimse Sındırgı’nın adını bilmezken ben Sındırgı’da deprem olacağını söyledim. Simav ve Sındırgı risk taşıyan bölgeler, buralarda ve güneye doğru gelen tarafta artçı depremler oluyor. Ancak artçı depremler ana depremi tetiklemez. Simav Dağı’nın önünde ana fay var. Bir de Simav Dağı’nın tam karşısındaki vadide, Eğrigöz Dağı’nın karşısında diğer tabakalar mevcut. Bu vadi bir kırıklı zon ve onun altında sıcak su var. Orada basınç artışından dolayı oradaki birçok fay üzerinde kırılmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

Fuarın üçüncü günü olan 19 Ekim Pazar günü Murat Ağırel, Aytunç Erkin, Serhan Asker, Nilüfer Açıkalın, Sinan Meydan, Cihat Yaycı, Naim Babüroğlu, Banu Avar, Emre Gül, Aslı Arslan gibi birçok yazarın, gazetecinin söyleşisi ve imzasıyla Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam etti.