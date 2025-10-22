Balıkesir Kitap Fuarı’nda medya, siyaset ve edebiyat rüzgarı esti

(BALIKESİR) - 1. Balıkesir Kitap Fuarı, beşinci gününde de medya, siyaset ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerini konuk etti. Beşinci gün ile birlikte yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve 26 Ekim’e kadar devam edecek fuara özellikle gençlerin ilgisi dikkati çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 17 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere açan Balıkesir Kitap Fuarı, 26 Ekim'e kadar Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitap tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

İlk günden itibaren her gün on binlerce kitapseveri buluşturan ve beş günde 70 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın beşinci gününde; Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Necdet Saraç, Zeynep Altıok, Haldun Solmaztürk ve Ceyhun Bozkurt gibi usta isimler gerçekleştirdikleri söyleşilerin ardından kitaplarını imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu, gazeteci ve yazar Necdet Saraç ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleşen “Yerel ve Ulusal Medyanın Durumu” söyleşine özellikle gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Uygarlığın inşa edilmesinde kalkınmanın önemine değinen ve 21. yüzyılda kalkınmayı tüm detaylarıyla ele alan Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, şunları söyledi:

“Mesele üretmekte değil, adil bölüşmekte”

“Yeni bir kalkınma modeli için dayanışma ekonomileri geliştirilebilir. Yeni mülkiyet biçimleri tasarlanmalıdır. Bizim yeni bir toplumsak sözleşmeye ihtiyacımız var. Ekonomide ve toplumda mutlaka yeni sınırlar belirlemek ve toplumun o sınırlar içinde kalmasını sağlamalıyız. Mutlaka toplumu güçlendirmek gerekiyor. Eşitsizliğin giderilmesi için ultra zenginlerin ultra vergilenmesi gerekiyor. Finansal sistem bugün zenginliğin ana kaynağı olmuş durumda. Üretmeyen toplumlar ayakta kalamaz cümlesi bana göre anlamını yitirmiş durumda. Üretiyoruz zaten ama biz artık bölüşüm tarafını tartışmalıyız. Mesele üretmekte değil, üretilen gelirin adil bölüşülmemesinden kaynaklanan bir kriz ve buhran var ortada.”

“Gazeteciler, şehrin hafızasıdır”

BGC Başkanı Ramazan Demir, Tanrıkulu ile Saraç’ın konuşmacı olduğu “Yerel ve Ulusal Medyanın Durumu” adlı söyleşide gazeteciliğin dünü, bugünü ve geleceği ele alındı. Tanrıkulu, gazetecilerin aslında şehirlerin de hafızası olduğunu dile getirerek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi.Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır'” dedi.

“Gazetecilik yapmak kolaylaştı, gazeteci olmak zorlaştı”

Konuşmasına Ahmet Taner Kışlalı'yı anarak başlayan Saraç da "Küresel dünyada ulusal ve yerel basın kavramları ortadan kalktı. Gazetecilik yapmak kolaylaştı. Gazeteci olmak zorlaştı. Çünkü gazeteci dediğin rüzgara karşı yürür... Gazetecinin birinci görevi doğru haber vermektir. Haber vermek için de kendisini özgür ve güvende hissetmesi gerekir. Türkiye siyasal tarihinde sansürün hep yeri olmuştur. Ama en önemli şey sansürün dışında otosansürdür” diye konuştu.

“Gazetelerde son yıllarda büyük bir yozlaşma var”

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gazeteciliğin de kolaylaştığını söyleyen Demir, “Gazetelerde son yıllarda büyük bir yozlaşma var. 2000’lerden sonraki gazetelere baktığımızda bir çoğu tek elden çıkmış gibi duruyor. 30-50 yıl sonrasında insanlar kütüphanelerde gazeteleri aldıklarında ‘Balıkesir’de hiçbir şey yaşanmamış sadece belediyecilik faaliyetleri varmış’ diyecekler” ifadelerini kullandı.

“Demokrasinin Atatürk’ün devlet anlayışında önemli bir yeri var”

Atatürk’ün yazdığı ve okuduğu kitaplarla ilgili sunumunu gerçekleştiren Emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk, “Demokrasi’nin Atatürk’ün devlet anlayışında, görüşünde çok önemli bir yeri vardır. Atatürk elinde hiçbir şey yokken, yoktan var ederek kazandı. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinde kitapların çok çok özel bir yeri vardır. Atatürk’ü anlamak demek öncelikle Atatürk’ü ‘Atatürk’ yapan süreci anlamak demektir. Atatürk bir anne babadan doğan çocuktu. O çocuk nasıl oldu da bütün dünyanın hayran olduğu tarihte hem asker olarak hem devlet adamı hem de bir lider olarak nasıl öne çıktı? Onu diğer insanlardan ne farklı kıldı? Bunu anlamak lazım. Atatürk’ü ‘Atatürk’ yapan kitaplardır” diye konuştu.

Sunumunda Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali’yi anlatan Öner Yağcı, “Gençliğe güvenmek bizim birinci ilkemiz olmalıdır” dedi.

Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarından Metin Altıok’un kızı ve 26. Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok da “İçi Boşaltılan Cumhuriyet ve Laiklik” adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Altıok, “Kavramların içi boşaltıldı. Demokrasi denilen şeyin ne olduğunu yeniden hatırlamak zorundayız” diye konuştu.

Yeni dönemde Türkiye’nin jeopolitik gücünü anlatan Ceyhun Bozkurt ise “Türkiye’nin amacı dünyanın dengelerini gözeterek eski bağlantılı olduğu ittifak seçeneklerini kendi lehine çevirerek yeni alternatif güç ortaklarıyla da bağlantılarını geliştirmeye çalışıyor. Ve bunun mücadelesini veriyor. Bunu yaparken saldırganlıkla da karşı karşıya” ifadelerini kullandı.