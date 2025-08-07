Giriş / Abone Ol
Balıkesir - Parçalanan tekne vinçle karaya çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2025 16:40
  • Giriş: 07.08.2025 16:40
  • Güncelleme: 07.08.2025 16:40
Kaynak: DHA
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ederken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak. (DHA)

