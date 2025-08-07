Balıkesir - Parçalanan tekne vinçle karaya çıkarıldı
Kaynak: DHA
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ederken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak. (DHA)
