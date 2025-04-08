Balıkesir Roman Gençlik Orkestrası ilk konserinde
Yunis ALAÇAM
Roman Gençlik Orkestrası ilk konserini 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde gerçekleştirecek. Yaşları 8-18 arasında değişen 30 genç yetenekten oluşan orkestra, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 8 Nisan Salı günü saat 20.30’da seyirciyle buluşacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bu konseri yazsak roman olur” sloganıyla gerçekleşecek olan konserde orkestranın birbirinden yetenekli gençleri Roman müziğinin seçkin eserlerine hayat verecek.