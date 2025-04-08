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Balıkesir Roman Gençlik Orkestrası ilk konserinde

Kültür Sanat
  • 08.04.2025 06:00
  • Giriş: 08.04.2025 06:00
  • Güncelleme: 08.04.2025 06:32
Balıkesir Roman Gençlik Orkestrası ilk konserinde

Yunis ALAÇAM

Roman Gençlik Orkestrası ilk konserini 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde gerçekleştirecek. Yaşları 8-18 arasında değişen 30 genç yetenekten oluşan orkestra, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 8 Nisan Salı günü saat 20.30’da seyirciyle buluşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bu konseri yazsak roman olur” sloganıyla gerçekleşecek olan konserde orkestranın birbirinden yetenekli gençleri Roman müziğinin seçkin eserlerine hayat verecek.

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