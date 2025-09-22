Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:05'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir kent merkezinin yanı sıra, başta İzmir olmak üzere çevre illerde ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN UYARI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkezi Sinandede Mahallemiz olan, 4.9 büyüklüğünde ve art arda yaşanan artçı depremlerden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hemşehrilerimizin hasarlı ve riskli yapılardan uzak durması önemle rica olunur" dedi.

📍 Geçmiş Olsun Sındırgı’m



Merkezi Sinandede Mahallemiz olan, 4.9 büyüklüğünde ve art arda yaşanan artçı depremlerden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



⚠️ Hemşehrilerimizin hasarlı ve riskli yapılardan uzak durması önemle rica olunur. — Serkan SAK (@serkansaktr) September 21, 2025

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin son durumu aktaran AFAD'ın sosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."