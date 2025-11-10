Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21:20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), depremin derinliğini 9.64 km olarak açıkladı.

AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-10

Saat:21:20:51 TSİ

Enlem:39.23889 N

Boylam:28.145 E

Derinlik:9.64 km

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saat 05:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından saat 9.41'de ise 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti.