  • 10.11.2025 21:29
  • Giriş: 10.11.2025 21:29
  • Güncelleme: 10.11.2025 21:32
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21:20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), depremin derinliğini 9.64 km olarak açıkladı.

AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saat 05:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından saat 9.41'de ise 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti.

