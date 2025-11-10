Balıkesir Sındırgı'da 4,9'un ardından 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21:20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 9.64 km olarak açıkladı. Saat 00.02'de ise 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21:20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), depremin derinliğini 9.64 km olarak açıkladı.
AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
00.02'DE DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saat 05:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından saat 9.41'de ise 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti.