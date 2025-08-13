Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
3 gün önce 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir Sındırgı'da saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.
Son üç günde Balıkesir'de bin 235'den fazla artçı sarsıntı yaşandı.