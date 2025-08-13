Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Son üç günde Balıkesir'de bin 235'den fazla artçı sarsıntı yaşandı.