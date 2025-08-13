Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

3 gün önce 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir Sındırgı'da saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.08.2025 11:30
  • Giriş: 13.08.2025 11:30
  • Güncelleme: 13.08.2025 11:34
Kaynak: AA
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Son üç günde Balıkesir'de bin 235'den fazla artçı sarsıntı yaşandı.

BirGün'e Abone Ol