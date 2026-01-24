Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi

Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedilen depremin 5,1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre saat 00:24:37'de gerçekleşen ve büyüklüğü 5,1 olan deprem, 11.04 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD depremle ilgili şu bilgileri verdi:

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2026-01-24

Saat:00:24:37 TSİ

Enlem:39.19139 N

Boylam:28.29083 E

Derinlik:11.04 km

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Büyüklük: 5.2

Tarih: 2026.01.24

Saat: 00:24:37

Enlem: 39.1827

Boylam: 28.2833

Derinlik: 11.3

ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)