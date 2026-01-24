Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi
Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedilen bir meydana geldi. AFAD deprem Balıkesir Sındırgı merkezli ve şiddeti 5.1 derken, Kandilli aynı merkezde, ancak şiddetini 5.2. olarak açıkladı.
Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedilen depremin 5,1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre saat 00:24:37'de gerçekleşen ve büyüklüğü 5,1 olan deprem, 11.04 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD depremle ilgili şu bilgileri verdi:
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-24
Saat:00:24:37 TSİ
Enlem:39.19139 N
Boylam:28.29083 E
Derinlik:11.04 km
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:
Büyüklük: 5.2
Tarih: 2026.01.24
Saat: 00:24:37
Enlem: 39.1827
Boylam: 28.2833
Derinlik: 11.3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)