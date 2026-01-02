Balıkesir- Tali yoldan çıkan traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı öne sürülen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Güngör (28) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Savaştepe'den Soma yönüne giden Hasan Güngör'ün kullandığı 34 EUG 078 plakalı motosiklet, Savaştepe Sanayi Kavşağı'na yaklaştığında, kontrolsüz şekilde tali yoldan çıktığı öne sürülen Ünal Kurşuncu (67) idaresindeki 45 YA 7149 plakalı traktörle çarpıştı. Savulup sürüklenen motosiklet alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin yaralı sürücüsü Hasan Güngör'e ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, traktörün sürücüsü Kurşuncu'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber - Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)