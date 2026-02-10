Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Balıkesir'de kaç ev verecek? TOKİ Balıkesir kura çekim tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir’de heyecan dorukta. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce vatandaş, Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman ve TOKİ Balıkesir'de kaç ev verecek sorularına yanıt arıyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte Balıkesir’e ayrılan konut sayısı ve kura tarihi netleşti.

Toplam 7.548 konut için yapılacak kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek. TOKİ Balıkesir kura çekim tarihi, ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor.

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin yayımladığı duyuruya göre Balıkesir TOKİ kura çekimi 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonucunda, Balıkesir’de sosyal konut sahibi olmaya hak kazanan isimler belirlenecek.

Kura işlemi, başvurusu kabul edilen adaylar arasından şeffaf ve noter gözetiminde yapılacak.

TOKİ BALIKESİR'DE KAÇ EV VERECEK?

TOKİ Balıkesir sosyal konut projesi kapsamında toplam 7.548 konut için kura çekimi yapılacak. Bu yüksek konut sayısı, Balıkesir’i sosyal konut projelerinde ön plana çıkaran iller arasında yer alıyor.

Proje, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme imkanlarıyla ev sahibi olmasını amaçlıyor.

BALIKESİR TOKİ KURA LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Vatandaşlar, kura listeleri ve başvuru durumlarını TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Başvuru sonuçları, ilgili ekran aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

BALIKESİR TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı, Balıkesir’de de diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Balıkesir TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Balıkesir TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Balıkesir TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Düzce, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’de kuralar çekildi.

Bu süreçte 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

