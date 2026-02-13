BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI | Balıkesir TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

Balıkesir TOKİ kura sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir’de inşa edilecek 7 bin 548 konut için hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Başvuru yapan binlerce vatandaş şimdi isim listesini ve sorgulama ekranını araştırıyor. Peki Balıkesir TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? Hak sahipleri isim listesi nasıl sorgulanır? İşte tüm detaylar…

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Balıkesir TOKİ kura çekilişi bugün saat 11.00’de Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura çekimi, noter huzurunda yapıldı ve resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

Çekilişin tamamlanmasının ardından Balıkesir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi erişime açıldı.

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Balıkesir’den TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Sonuçlar, resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor.

Kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı

T.C. kimlik numarası ile TOKİ kura sonucu sorgulama

Başvuru sahipleri, sistem üzerinden asil veya yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor.

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri alabilecek.

Başvuru bedeli iadesi, başvuru yapılan bankanın şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

BALIKESİR TOKİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

TOKİ Balıkesir projesi kapsamında toplam 7.548 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Balıkesir Merkez (Altıeylül, Karesi) 3.267 Ayvalık 459 Balya 116 Bandırma 416 Bigadiç 400 Dursunbey 300 Edremit 100 Erdek 300 Gönen 750 Havran 220 İvrindi 300 Kepsut 140 Manyas 200 Savaştepe 80 Sındırgı 250 Susurluk 250

Balıkesir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Evet, Balıkesir TOKİ kura çekilişi tamamlandı ve hak sahipleri canlı yayında belirlendi.

Balıkesir TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri isim listesi, resmi kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilir.

Kurada ismi çıkmayanlar başvuru parasını alabilecek mi?

Evet, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra bankadan geri alabilecek.

Balıkesir’de kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

Balıkesir genelinde toplam 7.548 konut inşa edilecek.

Kura çekilişi nerede yapıldı?

Kura çekimi Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda gerçekleştirildi ve canlı yayınlandı.