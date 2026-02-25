Balıkesir Valisi duyurdu: Balıkesir’de F-16 uçağı düştü, bir pilot hayatını kaybetti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını bildirdi. Vali'nin ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. MSB yaptığı açıklamada "Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yazılı açıklamasında “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir’de 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan bir F-16 uçağıyla saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."